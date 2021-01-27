Первый случай похищения вакцины от коронавируса из медучреждения зафиксировали в Польше, пишет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Как уточнила радиостанция RMF FM, инцидент произошел в частном учреждении первичной и специализированной медицинской помощи в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве.
Интересный факт: больше из медучреждения ничего не пропало.
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В Польше неизвестные украли вакцину от коронавируса
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Фото: РЕЙТЕР