В Нью-Йорке ресторанам разрешили добавить в чек доплату за коронавирус

Предполагается, что дополнительная плата в 10% от суммы чека поддержит рестораны в период пандемии COVID-19, пишет РИА "Новости".
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– Этот законопроект поможет им увеличить доход, чтобы покрыть быстрорастущие затраты на рабочую силу, соблюдение нормативных требований и сохранить бизнес, – рассказал автор инициативы Джозеф Борелли.
Отмечается, что владельцы заведений должны показать клиентам, что нововведенная плата не считается чаевыми.
При этом портал Travel and Leisure уточняет, что изменения не касаются сетевых ресторанов и фургонов с едой.
Фото: pixabay.com
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