В российской столице за минувшие сутки скончались 98 пациентов с диагностированным коронавирусом – для города это антирекорд. Статистику по заражению COVID-19 в Российской Федерации приводит ТАСС.
За сутки коронавирус подтвердился у 20 393 россиян (почти 8 тысяч из них – в Москве). А в Подмосковье за этот же период выявили свыше 2,4 тыс. новых инфицированных – это максимум с начала пандемии. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России насчитывается 5 409 088 случаев COVID-19.
Что касается статистики по выздоровевшим, то их за сутки зарегистрировали 14 024 по всей стране (максимум с 6 марта 2021-го), 4558 из которых – в Москве. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 4 929 639 россиян.
За прошедшие сутки в России скончался 601 пациент с COVID-19 (максимум с 21 января 2021-го). 98 случаев из шести сотен – московские. Для российской столицы это новый антирекорд. Всего из-за новой болезни в стране-соседке умерли 132 064 человек.
Практически одновременно с публикацией свежей статистики по заболеваемости COVID-19 в России агентство выпустило мнение эксперта о том, что сейчас в стране доминирующим становится коронавирусный штамм «Дельта». Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант инфекции заразнее изначального в два раза. По данным ВОЗ, «Дельта» уже распространилась на территории как минимум 85 государств.
Фото: ТАСС
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В Москве установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
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