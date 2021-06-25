Штамм «Дельта» может стать доминантным в мире из-за своей заразности. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.
Сваминатан отметила, что «Дельта» уже появилась более чем в 85 странах. Она добавила: этот штамм «как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. – Прим. ред.)».
Согласно сведениям ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Позже в нем выделили три подвида, которые отличаются друг от друга мутациями в спайковом белке. Больше всего сейчас научное сообщество (и не только) беспокоит вариант «Дельта», который продолжает мутировать. Недавно появилась информация о появлении штамма «Дельта-плюс» (B.1.617.2.1). В Индии уже зафиксирован первый летальный исход после заражения этим вариантом вируса. Подробности – здесь.
К слову, президент США Джозеф Байден уже заявил, что число смертей из-за коронавируса в Соединенных Штатах будет увеличиваться на фоне распространения штамма «Дельта». Полную цитату американского лидера можно увидеть тут.
Фото: pixabay.com
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В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Дельта» в два раза заразнее изначального варианта
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