В Минске снег. «Горремавтодор» рассказал, как с ним справляются

Для уборки снега в столице 23 декабря увеличили среднесуточное число специального транспорта – с 600 до 700 единиц.– уточнил Владимир Латушкин.В «Горремавтодоре» добавили, что работы выполняют качественно и нареканий со стороны ГАИ на состояние и уровень обработки дорожного покрытия не поступало.