О том, что столицу скоро накроет метель, коммунальщики знали благодаря своевременным прогнозам погоды. Так что чистить дороги и вывозить снег с улиц готовились заранее. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин, пишет агентство «Минск-Новости».
Для уборки снега в столице 23 декабря увеличили среднесуточное число специального транспорта – с 600 до 700 единиц.
– Сегодня впервые в этом сезоне были сформированы колонны, которые занимались не только обработкой дорог, как это было до сих пор, но и очисткой и вывозом снега с улиц, – уточнил Владимир Латушкин.
В «Горремавтодоре» добавили, что работы выполняют качественно и нареканий со стороны ГАИ на состояние и уровень обработки дорожного покрытия не поступало.
Опубликовано:
911
В Минске снег. «Горремавтодор» рассказал, как с ним справляются
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ