В Минске на Немиге произошло массовое ДТП: повреждены пять автомобилей

Фото: ГАИ

По предварительной информации, женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Audi, двигаясь по ул. Немига в направлении ул. Максима Богдановича, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате последний въехал в автомобиль аналогичной марки.– рассказала sb.by