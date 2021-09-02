В Минске на Немиге произошло массовое ДТП: повреждены пять автомобилей

Авария произошла 2 сентября около 12:00.
Фото: ГАИ
По предварительной информации, женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Audi, двигаясь по ул. Немига в направлении ул. Максима Богдановича, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате последний въехал в автомобиль аналогичной марки.
– В это же время в нескольких метрах от первого ДТП из-за несоблюдения дистанции столкнулись еще два автомобиля. Водитель 1964 года рождения, находясь за рулем Volkswagen, врезался в Renault. Из-за аварии было затруднено движение транспортных средств на участке ул. Немига со стороны ул. Романовская Слобода в направлении ул. Максима Богдановича. Задержка движения составила около часа. В результате ДТП никто из водителей не пострадал, машины получили механические повреждения, – рассказала sb.by cтарший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподобаева.