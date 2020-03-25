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  2. В Китае за сутки выявили 47 ввозных случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили 47 ввозных случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае за последние сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, все они завезены из-за рубежа, выздоровел 491 пациент, скончались девять человек. Такие данные обнародовал Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.


В провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, за минувшие сутки не выявили ни одного случая заражения, передает РИА Новости.

Общее число зараженных достигло 81 тысячи 212, сейчас болеют 4287 человек (1399 находятся в тяжелом состоянии), 73 тысячи 650 выздоровели и выписаны.

134 человека находятся сейчас на контроле с подозрением на коронавирус.

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Фото: РЕЙТЕР
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