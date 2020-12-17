Он запланирован на 18 декабря и состоится на базе Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого.
В отборе примут участие 20 молодых ученых, рационализаторов, изыскателей. Они представят 21 авторский проект социальной и технической направленности. Работы победили на районных отборочных этапах.
Сразу несколько проектов представят учащиеся Гомельского профессионально-технического колледжа электротехники, среди них принцип аэропонного выращивания растений, обучающий тренажер сварки.
Особого внимания заслуживает мобильное приложение студентов медиков «StepByMed» с алгоритмом дифференциальной диагностики внутренних болезней, представляющее ценность в практике современного врача. Участвуют и другие интересные медицинские разработки.
– Каждый проект заслуживает особого внимания и профессиональных рекомендаций, поэтому в состав экспертного совета включены только компетентные судьи: научные сотрудники, рационализаторы, а также победители конкурса «100 идей для Беларуси» прошлых лет, сумевшие воплотить свои проекты в жизнь, – замечают в областном комитете БРСМ.
Победившие разработки пойдут на завершающий республиканский этап.
Проект «100 идей для Беларуси» способствует активизации инновационного мышления молодежи различных возрастных и социальных категорий, дает равные возможности для реализации научно-технических изысканий и гражданских инициатив.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1011
В Гомеле пройдет областной этап республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter