В Гомеле прошел областной новогодний бал для талантливой молодежи

Нынче местом его проведения стал знаменитый гомельский Дворец Румянцевых и Паскевичей, где вся обстановка и антураж соответствуют духу мероприятия.

Участниками бала стали юноши и девушки со всех уголков региона, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Более 40 молодых людей удостоены премий облисполкома.

Все были в соответствующих нарядах: дамы – в прекрасных бальных платьях, кавалеры – во фраках, бабочках. Исполнялись классические танцы XIX века: полонез, вальс, полька. Чтобы овладеть ими и хорошо выглядеть на балу, молодым людям пришлось готовиться больше двух месяцев. Музыкальное сопровождение обеспечивал камерный оркестр Гомельской областной филармонии под управлением Андрея Глазенкова. Праздничную атмосферу поддерживали солисты и камерный хор филармонии, а также другие творческие коллективы.

Приветствуя участников от имени областных властей, председатель Гомельского облсовета депутатов Екатерина Зенкевич сказала:

– В нашей стране немало делается для поддержки молодежи, для выявления и раскрытия ее талантов. Гомельщина занимает лидирующие позиции по ЦТ, в олимпиадном движении, в спортивных достижениях. Мы гордимся вами. Вы укрепляете имидж региона.

Новшеством бала этого года стало участие в нем офицеров Гомельского гарнизона с женами, что сделало мероприятие еще более интересным и масштабным. Проводился бал в третий раз. Многие молодые люди не скрывали восторга от участия и были уверены, что сохранят впечатления на всю жизнь.

Фото gp.by.

