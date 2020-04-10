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В Евросоюзе согласовали план поддержки экономики в условиях пандемии на 540 млрд евро

Еврогруппа (Совет министров финансов еврозоны) согласовала план поддержки экономики Евросоюза в условиях пандемии коронавируса на сумму в 500 миллиардов евро. Об этом заявил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену, передает ТАСС.

Мариу Сентену

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», — сообщил он.

Сам Мариу Сентену уточнил, что план ЕС по поддержке экономики составит 540 млрд евро. «Он будет запущен в течение двух недель, когда мы нырнем в рецессию», — подчеркнул председатель Еврогруппы.

Он также добавил, что 100 млрд евро выделят на поддержку занятости, 200 млрд — на поддержку бизнеса, еще 250 млрд — на защиту от дефолтов отдельных стран ЕС.

Европейские министры финансов ранее уже провели одни онлайн-переговоры, которые длились более 16 часов с вечера вторника до утра среды, но закончились безрезультатно.

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Фото: Рейтер
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