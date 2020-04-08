Еврогруппа не смогла договорится о пакете помощи экономике ЕС

Обращение председателя Еврогруппы Мариу Сентену, который призвал министров, участвующих в дискуссии, продемонстрировать преданность провозглашенным целям и идеям, осталось неуслышанным, сообщает Euronews.

Еврогруппа не достигла консенсуса о пакете мер по спасению экономики зоны единой европейской валюты, в который должны были войти около € 100 млрд, предназначенные для финансирования рынка рабочей силы, Европейский инвестиционный банк должен открыть кредитную линию на € 200 млрд для поддержки малого и среднего бизнеса, третья "корзина" мер, в которой € 240 млрд — это помощь менее устойчивым странам, а рычагом выступает Европейский стабилизационный механизм.

Дело в том, что Германия и Нидерланды считают, что спасение экономик Италии и Испания находится прежде всего в руках Рима и Мадрида, а вот в отношении же главного тезиса — что восстановление экономики ЕС после кризиса определит будущее всего сообщества — наблюдается консенсус.