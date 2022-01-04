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  2. В Дании выявили первые 18 случаев смерти от омикрон-штамма коронавируса

В Дании выявили первые 18 случаев смерти от омикрон-штамма коронавируса

Число жителей Дании, умерших после заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, составляет 18. Такие данные привели в Государственном институте сыворотки, пишет ТАСС.


По информации агентства Ritzaus Bureau, летальные исходы из-за штамма "Омикрон" были зафиксированы в период с 21 ноября по 28 декабря. В это же время диагноз COVID-19 был подтвержден у 55 700 пациентов – все эти случаи приходятся на заражение вариантом "Омикрон". За тот же период 100 человек умерли из-за иных штаммов коронавирусной инфекции.

В Дании впервые сообщили о числе летальных исходов, связанных с "Омикроном". Данный штамм был выявлен в стране в конце ноября. На сегодняшний день на него приходится порядка 90% всех случаев заболевания COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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