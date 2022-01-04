В Дании выявили первые 18 случаев смерти от омикрон-штамма коронавируса

По информации агентства Ritzaus Bureau, летальные исходы из-за штамма "Омикрон" были зафиксированы в период с 21 ноября по 28 декабря. В это же время диагноз COVID-19 был подтвержден у 55 700 пациентов – все эти случаи приходятся на заражение вариантом "Омикрон". За тот же период 100 человек умерли из-за иных штаммов коронавирусной инфекции.В Дании впервые сообщили о числе летальных исходов, связанных с "Омикроном". Данный штамм был выявлен в стране в конце ноября. На сегодняшний день на него приходится порядка 90% всех случаев заболевания COVID-19.