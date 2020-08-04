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В чемпионате Англии будут удалять футболистов за кашель на соперников и судей

Арбитры, обслуживающие футбольные матчи в Англии, будут удалять игроков, которые умышленно кашляют на судей и соперников. Соответствующие рекомендации разработала Футбольная ассоциация (FA), пишет The Times. Это решение принято на фоне пандемии коронавируса.

Однако в обязанности рефери не входит необходимость соблюдения социальной дистанции при праздновании голов игроками. Кроме того, они не смогут наказывать футболистов за плевки.

Рекомендации Футбольной ассоциации будут действовать во всех официальных турнирах Англии, в том числе Премьер-лиге (Д1), Чемпионшипе (Д2), Кубке страны и Кубке лиги.

Футбольный сезон-2019/2020 завершился в Англии в субботу матчем за Кубок страны, в котором «Арсенал» оказался сильнее «Челси» (2:1). Новый сезон стартует 29 августа поединком за Суперкубок Англии, в котором обладатели Кубка встретятся с чемпионом страны «Ливерпулем». Первый тур АПЛ начнется 12 сентября.

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Фото: Рейтер
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