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«Арсенал» переиграл «Челси» в финале Кубка Англии по футболу

На легендарном стадионе «Уэмбли» прошел финал Кубка Англии по футболу, в котором лондонский «Арсенал» оказался сильнее земляков из «Челси» — 2:1.

Счет во встрече уже на 5-й минуте открыли «синие»: Оливье Жиру эффектным пасом пяткой вывел на ударную позицию Кристиана Пулишича, и американец с линии вратарской поразил ворота.



В середине первого тайма «канониры» сумели сравнять счет: Сесар Аспиликуэта завалил в штрафной Пьер-Эмерика Обамеянга, и габонец самостоятельно наказал соперника, уверенно реализовав 11-метровый.




В середине второго тайма главная звезда «Арсенала» вновь сказал свое слово: форвард красиво разобрался в штрафной с защитником, а затем не менее эффектно перебросил голкипера.

Вскоре команда Фрэнка Лэмпарда осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку за грубую игру получил хорват Матео Ковачич. В оставшееся время, которое включало аж 14 дополнительных минут, «Челси» так и не сумел сравнять счет.

«Арсенал» — «Челси» — 2:1 (Обамеянг, 28, с пен., 67; Пулишич, 5).

Команда Микеля Артеты, завоевав трофей, сумела хоть немного реабилитироваться перед болельщиками за провальный сезон. В чемпионате Англии «Арсенал» финишировал только восьмым, а в Лиге Европы вылетел на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух матчей греческому «Олимпиакосу» (1:0, 1:2). Благодаря триумфу в Кубке Англии «Арсенал» получил путевку в Лигу Европы предстоящего сезона.

Фрэнку Лэмпарду, впрочем, посыпать голову пеплом явно не стоит. В дебютный сезон у руля «синих» легенда «Челси» вывел команду в Лигу чемпионов, попав в топ-4. В сильнейшем турнире Европы Англию также представят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».


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