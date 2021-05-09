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В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие послания с пожеланиями благополучия, мира и процветания белорусскому народу направляют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"День Победы  – священный праздник для россиян и белорусов. В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения. Наш общий долг – окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории. Прошу передать всем белорусским ветеранам самые добрые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни", – говорится в поздравлении от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений. "Убежден, славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью", – отметил он.

"Я очень рад тому, что Великая Победа объединяет наши народы и является одним из самых ярких символов дружбы между Казахстаном и Беларусью, проверенных совместной историей и скрепленных миллионами нитей человеческих судеб", – отметил в поздравительном послании Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании отметил, что День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности. "Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь", – говорится в поздравлении от азербайджанского лидера.

Поздравительные послания также поступили от руководства Армении – Президента Армена Саркисяна и руководителя правительства Никола Пашиняна. "Героизм и беспримерный подвиг всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, навсегда останется в наших сердцах, а День Победы – символом единения наших народов. Уверен, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран", – говорится в поздравлении от Никола Пашиняна.

"Наши народы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы, проявив исключительную доблесть, мужество и сплоченность. Сегодня наша обязанность – сберечь мир и свободу как самое ценное, что подарило нам поколение Победителей", – подчеркнул Армен Саркисян.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что 9 мая – знаменательная дата в современной истории наших стран. "В этот день мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков в беспощадной борьбе против врага, чтим память тех, кто свои героическим трудом ковал победу в тылу, – говорится в поздравлении. – Убежден, что таджикско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества, основу которых сегодня составляют принципы стратегического партнерства, и впредь будут развиваться и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов".

"Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Память о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Она будет служить высоким нравственным ориентиром, особенно для молодого поколения, образцом стойкости и отваги, патриотизма и беззаветного служения Родине, – подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев– Убежден, что совместными усилиями, опираясь на наш исторический опыт и исходя из сегодняшних реалий, мы будем и далее укреплять традиционные узбекско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества на благо наших стран и народов".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон. "Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в поздравлении.

"День Победы – это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма, – отметил в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов– Убежден, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами".

Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада. Президенту и народу Беларуси он адресовал искренние поздравления с Днем Победы, пожелал стабильности, дальнейшего прогресса и процветания. "Пользуясь случаем, выражаю вам наше стремление активизировать взаимодействие для открытия новых перспектив в сотрудничестве между нашими странами во всех сферах в пользу и на благо наших двух дружественных народов", – отметил сирийский лидер.

Поздравления в адрес Президента Беларуси поступили и от высоких должностных лиц Российской Федерации – председателя правительства Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Поздравляют Президента Беларуси и граждане Украины, белорусы, проживающие в этой стране. Так, в адрес Александра Лукашенко поступило поздравление от Всеукраинского союза белорусов. "Примите искренние и сердечные поздравления от трехсоттысячной белорусской диаспоры Украины с Днем Великой Победы над фашизмом. Проживая за пределами исторической Родины, мы видим, какую огромную заботу в Республике Беларусь вы проявляете по поддержке ветеранов, делаете все по сохранению памяти об общем героическом прошлом белорусов, русских, украинцев и других народов нашего общего Отечества", – говорится в нем.

Поздравления в адрес Главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.

Фото: БЕЛТА
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