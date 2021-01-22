Следователи установили личность мужчины, совершившего самоподжог возле здания на ул. Советской в Минске, передает БЕЛТА.
– Самоподжог совершил 35-летний минчанин. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, и к уголовной – за незаконный оборот наркотиков, – рассказали в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
В данный момент совместно с медицинскими работниками контролируется физическое состояние мужчины, собираются данные о личности, в том числе о психическом состоянии пострадавшего.
Фото: БЕЛТА
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Установлена личность пострадавшего возле здания на ул. Советской в Минске
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