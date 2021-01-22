На месте самоподжога мужчины на пл. Независимости в Минске работают следователи, рассказала БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Сообщается, что днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, находящегося на улице Советской в столице Беларуси, облил себя неустановленной жидкостью, а после поджег тело.
– Охваченный пламенем мужчина был потушен. Он госпитализирован в учреждение здравоохранения, – рассказала Юлия Гончарова.
Следователи совместно с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Следственный комитет Республики Беларусь
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Следователи работают на месте самоподжога мужчины в Минске
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