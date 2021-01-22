Треснул сильфонный компенсатор: «Минские тепловые сети» за сутки ликвидировали аварию, из-за которой без отопления остались 244 жилых дома, 28 детских садов и 17 школ

Началась неделя с крепких морозов, которым на смену пришло потепление. Из-за резкого перепада температур «Минские теплосети» планово проводили осмотр трубопроводов. Так, 21 января во время регламентных работ по улице Есенина специалисты заметили утечку теплоносителя, отключили потребителей и выделили поврежденный участок трубопровода. Приступили к работам по устранению повреждений.– рассказал подробности главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун. –Сильфонный компенсатор нивелирует перепады температуры в трубопроводе. Устройство надежно работает при различных температурных режимах. Да и трубопровод относительно недавно реконструировался – в 2011 году.– продолжает Александр Драгун.Специалисты ЖЭУ замеряли температуру в домах. Температура в квартирах за ночь упала до 20 градусов, когда социальный стандарт – 18. Благо в эти дни была небольшая ветровая нагрузка и относительно высокая температура воздуха – здания сохранили тепло.Ликвидировали аварию две аварийно-восстановительные бригады и спецтехника. Трубопровод немаленький, диаметр – метр. Работу они проделали большую и в самые сжатые сроки. За сутки смонтировали новый компенсатор: отключили насосы, сбросили воду, после чего приступили к самой ликвидации повреждения. Уже к 12:00 следующего дня закончили монтажные и сварочные работы. И еще через пару часов произвели операции по подключению потребителей к теплу.