Теплоснабжение в Московском районе столицы полностью восстановлено. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Белэнерго».
«По состоянию на 16:15 включены в работу тепломагистрали № 59 и № 52, восстановлено теплоснабжение всех потребителей», – говорится в сообщении.
Авария на теплосетях произошла вчера. Как было установлено, оказался поврежден сильфонный компенсатор, который сглаживает сильные перепады температуры в трубопроводе. Причина повреждения устанавливается.
Без тепла были 244 жилых дома, 17 школ и 28 детских садов.
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Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено
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Фото: Владимир ШЛАПАК