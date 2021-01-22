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Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено

Теплоснабжение в Московском районе столицы полностью восстановлено. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Белэнерго».


«По состоянию на 16:15 включены в работу тепломагистрали № 59 и № 52, восстановлено теплоснабжение всех потребителей», – говорится в сообщении.

Авария на теплосетях произошла вчера. Как было установлено, оказался поврежден сильфонный компенсатор, который сглаживает сильные перепады температуры в трубопроводе. Причина повреждения устанавливается. 

Без тепла были 244 жилых дома, 17 школ и 28 детских садов.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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