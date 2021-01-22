Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено

, – говорится в сообщении.Авария на теплосетях произошла вчера. Как было установлено, оказался поврежден сильфонный компенсатор, который сглаживает сильные перепады температуры в трубопроводе. Причина повреждения устанавливается.Без тепла были 244 жилых дома, 17 школ и 28 детских садов.