Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе – ноябре вырос на 12%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"За 11 месяцев на всех наших электронных площадках было заключено 366 тыс. сделок – это на 3 тыс. больше, чем в 2019 году. В день заключается от 1,5 тыс. до 3 тыс. сделок. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе – ноябре вырос на 12%, до 4,7 млрд рублей. При этом нужно учитывать, что значительную часть составляют экспортно-импортные сделки, которые привязаны к валютным индикаторам. С учетом изменения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам стран-партнеров можно говорить о том, что мы сработали практически на уровне 2019 года. Но в текущих условиях считаем это достаточно неплохим результатом", – сказал Андрей Новиков.
В структуре продаж преобладала лесопродукция, объем реализации которой увеличился в стоимостном выражении на 21%, до 2,2 млрд рублей. При этом самой востребованной позицией стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок. За январь – ноябрь сумма сделок по этой позиции составила 1,3 млрд рублей, что на 41% больше аналогичного показателя прошлого года. В число товаров, популярных у резидентов Беларуси, также вошли черные металлы и изделия из них, кормовые добавки, сырое коровье молоко.
Положительную динамику продемонстрировал и экспорт товаров через БУТБ. При общей сумме экспортных сделок в 1 млрд рублей прошлогодний результат был превышен на 5%. Лидерами продаж на внешнем рынке стали пиломатериалы, древесная щепа и продукция переработки сельскохозяйственных культур.
По состоянию на 1 декабря на БУТБ было аккредитовано 24 815 компаний, в том числе 4904 нерезидента из 63 стран.
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Товарооборот БУТБ в январе – ноябре вырос на 12 процентов
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Фото: Дарья ТИТОВА