Товарооборот БУТБ в январе – ноябре вырос на 12 процентов

, – сказал Андрей Новиков.В структуре продаж преобладала лесопродукция, объем реализации которой увеличился в стоимостном выражении на 21%, до 2,2 млрд рублей. При этом самой востребованной позицией стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок. За январь – ноябрь сумма сделок по этой позиции составила 1,3 млрд рублей, что на 41% больше аналогичного показателя прошлого года. В число товаров, популярных у резидентов Беларуси, также вошли черные металлы и изделия из них, кормовые добавки, сырое коровье молоко.Положительную динамику продемонстрировал и экспорт товаров через БУТБ. При общей сумме экспортных сделок в 1 млрд рублей прошлогодний результат был превышен на 5%. Лидерами продаж на внешнем рынке стали пиломатериалы, древесная щепа и продукция переработки сельскохозяйственных культур.По состоянию на 1 декабря на БУТБ было аккредитовано 24 815 компаний, в том числе 4904 нерезидента из 63 стран.