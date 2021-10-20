SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Тбилисская клиника готова принять голодающего Саакашвили – ему выделят целый этаж

Тбилисская клиника готова принять голодающего Саакашвили – ему выделят целый этаж

Сотрудники тбилисской клиники "Вивамед" готовятся принять экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели». 

Фото: РИА Новости

Во вторник 19 октября к бывшему главе государства в Руставскую тюрьму приехал консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже специалисты встретились с представителями минюста и рекомендовали профилактическую госпитализацию политика. Михаил Саакашвили голодает уже 20 дней.

Отмечается, что экс-президент может быть переведен в клинику «Вивамед» уже сегодня. По данным телекомпании, в учреждении свободен пятый этаж, куда Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности. 

Несмотря на решение консилиума медиков, для госпитализации необходимо подтверждение самого политика.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы