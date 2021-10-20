Тбилисская клиника готова принять голодающего Саакашвили – ему выделят целый этаж

Сотрудники тбилисской клиники "Вивамед" готовятся принять экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».
Фото: РИА Новости
Во вторник 19 октября к бывшему главе государства в Руставскую тюрьму приехал консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже специалисты встретились с представителями минюста и рекомендовали профилактическую госпитализацию политика. Михаил Саакашвили голодает уже 20 дней.
Отмечается, что экс-президент может быть переведен в клинику «Вивамед» уже сегодня. По данным телекомпании, в учреждении свободен пятый этаж, куда Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности.
Несмотря на решение консилиума медиков, для госпитализации необходимо подтверждение самого политика.