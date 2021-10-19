Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили

Михаил Саакашвили. Архивное фото

Правда, пока что ситуация не критическая: медики предлагают госпитализацию в целях профилактики, «так как есть высокая вероятность ухудшения [здоровья Саакашвили]».Напомним, что политика арестовали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку в тюрьме. В воскресенье личный врач Саакашвили заявил, что у экс-президента «отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться». После того как Саакашвили покинул Грузию в 2013-м, против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел.