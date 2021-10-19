Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили

Группа врачей, которую сформировал грузинский минздрав для наблюдения за здоровьем бывшего главы государства Михаила Саакашвили, порекомендовала госпитализировать его, передает ТАСС.
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Правда, пока что ситуация не критическая: медики предлагают госпитализацию в целях профилактики, «так как есть высокая вероятность ухудшения [здоровья Саакашвили]».
Напомним, что политика арестовали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку в тюрьме. В воскресенье личный врач Саакашвили заявил, что у экс-президента «отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться». После того как Саакашвили покинул Грузию в 2013-м, против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел.