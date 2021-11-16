Авдонин: рост ВВП связан с тем, что мы не пошли на поводу жестких локдаунов и призывов закрыть предприятия

– Структура ВВП у нас такая же, как и прежде. Она за год не меняется. ВВП – это наш заработок как единой семьи. Мы зарабатываем на машиностроении, сельском хозяйстве, нефтепродуктах, транспорте, туристических услугах, на различных видах сервиса. На всем, что является типичным для любой экономики. Но почему у нас возник рост в достаточно сложный период пандемии? В первую очередь это связано с тем, что мы не пошли на поводу жестких локдаунов и призывов закрыть предприятия, остановить фактически все экономические процессы. Это позволило нам нарастить объемы производства, занять экспортные ниши, которые освободили наши конкуренты, которые сократили свое производство. Беларусь выступила прозорливой нацией. Если бы мы пошли на поводу, то имели бы плачевную ситуацию по темпам экономического роста, – выразил мнение он.
Эксперт обратил внимание и на тот факт, что Беларусь сейчас действует в условиях санкционного давления.
– Нам перерезают зарубежное финансирование, возможности нормального проведения транзакций и доставки грузов. Есть санкции официальные – те, которые введены против нас со стороны ЕС и США, а есть так называемые скрытые, латентные. Посмотрите, что творится на белорусско-польской границе в отношении грузопотока. Есть и угрозы со стороны Польши перекрыть ж/д сообщение с Беларусью. Но центр принятия решений находится в Брюсселе – закрыть транспортный поток никто не позволит. Варшаве не дадут реализовать эти проекты, – резюмировал аналитик.
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