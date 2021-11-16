Авдонин: США хотели реализовать модель нового миропорядка, но сейчас эта империя осознает свою слабость

Напомним, сегодня завершилась встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Она прошла в формате видеоконференции.– высказался эксперт.Авдонин подчеркнул, что крупные финансово-промышленные и информационные корпорации штатов понимают, что их дальнейшее существование возможно, если они будут осуществлять постоянную экспансию в другие страны., – отметил гость ток-шоу.Авдонин считает, что сейчас наблюдается явный упадок западной модели развития и миропорядка, за которым последует необходимость усиления работы международных организаций.подвел итог он.