Авдонин: США хотели реализовать модель нового миропорядка, но сейчас эта империя осознает свою слабость

Такую точку зрения выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, сегодня завершилась встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Она прошла в формате видеоконференции.
– Китай стал указывать на необходимость соблюдения Вашингтоном всех международных норм после того, как все в мире осознали, что США не так сильны, как казались. И вся их сила кроется условно в финансовой пирамиде, второе – в вооруженных силах. В той военной составляющей, которая бы обеспечивала доминирование в тех или иных точках. Мы видим, что США на протяжении последних 5 лет не справляются с функцией мирового полицейского и организатора. Они хотели реализовать модель нового миропорядка. Но это можно было сделать только при достаточном количестве ресурсов. Сейчас эта империя понимает свою слабость. Многие не хотят принимать тот миропорядок, который насаждается. Основные игроки в мире начинают указывать США на их место, которое заключается в исполнении норм международного права, – высказался эксперт.
Авдонин подчеркнул, что крупные финансово-промышленные и информационные корпорации штатов понимают, что их дальнейшее существование возможно, если они будут осуществлять постоянную экспансию в другие страны.
– В противном случае они обанкротятся. Так выстроена их модель экономического развития, – отметил гость ток-шоу.
Авдонин считает, что сейчас наблюдается явный упадок западной модели развития и миропорядка, за которым последует необходимость усиления работы международных организаций.
– С точки зрения западных идеологов, кризис беженцев – это искусственный элемент разрушения норм бытия, – подвел итог он.