Аналитик БИСИ: разрушать Евросоюз ради позиции Польши никто не будет

Эксперт подчеркнул, что возникшая на границе проблема уже решается не на уровне соприкосновения полицейских Польши и самих беженцев, а на международном – между такими странами, как Германия, Беларусь и Россия.– считает Авдонин.Аналитик считает, что здесь важно учесть политические, экономические и социальные аспекты:– высказался эксперт.Авдонин добавил, что поляки, по сути, сами стали заложниками этой игры.– озвучил мнение аналитик.Германия, осознав, к чему могут привести действия Польши, начала активно вести диалог с Беларусью и Россией, заключил он.