Аналитик БИСИ: разрушать Евросоюз ради позиции Польши никто не будет

Вечером накануне состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. Это стало одной из тем для обсуждения в сегодняшнем эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Своим мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Эксперт подчеркнул, что возникшая на границе проблема уже решается не на уровне соприкосновения полицейских Польши и самих беженцев, а на международном – между такими странами, как Германия, Беларусь и Россия.
– В первую очередь состоявшийся разговор свидетельствует о том, что мы можем решать проблемы цивилизованно. Он открывает большую перспективу для дальнейшего диалога и сотрудничества, – считает Авдонин.
Аналитик считает, что здесь важно учесть политические, экономические и социальные аспекты:
– Для коллективного Запада и заокеанского центра принятия решений разговор Лукашенко и Меркель не был выгоден. Все ориентированы на то, что диалог и риторика должны выстраиваться с польскими властями или странами Балтии. Но мы видим, что решение по беженцам принимается без Польши и стран Балтии, – высказался эксперт.
Авдонин добавил, что поляки, по сути, сами стали заложниками этой игры.
– Мы видим, что Польша и страны Балтии фактически утвердили свой статус лимитрофного государства, решение за которых принимают за океаном. В отношении беженцев Польша действовала, нарушая Женевскую конвенцию и другие международные соглашения. Она могла делать это, ссылаясь на поддержку со стороны старшего брата – США и в целом англосаксонского мира. Именно они давали надежду польскому руководству и странам Балтии, что их поддержат, что никакого давления со стороны Брюсселя не будет. Мы могли наблюдать, как Польша саботировала те или иные решения. Они ориентированы на подрыв Евросоюза. Ключевые страны ЕС – Германия, Италия и Франция – не заинтересованы, чтобы государство, которое всегда было на дотациях, разрушило наработки и усилия важных и весомых исторических фигур. Разрушать ЕС ради позиции Польши никто не будет, – озвучил мнение аналитик.
Германия, осознав, к чему могут привести действия Польши, начала активно вести диалог с Беларусью и Россией, заключил он.