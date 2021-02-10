Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для первой полосы мартовского номера журнала Allure, продемонстрировав кардинально новую прическу.
Для юбилейной обложки женского издания 51-летняя знаменитость позировала со стрижкой пикси и массивными серьгами-люстрами от бренда House of Emmanuele. На лице Дженнифер сделали макияж в пудровых тонах.
Помимо обложки, у Лопес была целая завораживающая фотосессия. На одной из фотографий звезда обмотана сеткой, расшитой стразами, на другом снимке позировала абсолютно ню с одними лишь кольцами-браслетами, осыпанными огромными камнями. На третьей же фотографии исполнительница предстала в элегантном блестящем платье с огромным бантом на плече и со сдержанными серьгах с бриллиантами в ушах.
Все снимки принадлежат берлинскому фешен-фотографу Дэниелле Миденж. За стиль актрисы отвечал дизайнер Никола Формичетти.
В сети уже появилась онлайн-версия журнала со всей съемкой и личным интервью звезды.
Лопес также поделилась снимками в своих соцсетях. В свою очередь, подписчики не смогли сдержать восторга и в комментариях восхитились образом знаменитости.
Фото: allure.com
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Стрижка под мальчика и серьги-люстры: Дженнифер Лопес появилась на обложке глянца в новом имидже
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