Степаненко: только Гродненской областной организацией БСЖ собрано более 5,3 т груза для беженцев

Об этом журналистам сообщила председатель Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко.
– Только Гродненской областной организацией собрано более 5,3 т груза, а в целом каждая область привезла гуманитарную помощь, и не один раз.
Ирина Степаненко также рассказала, что за 21 день пребывания беженцев в ТЛЦ здесь поработали порядка 300 волонтеров:
– Это люди из всех районов Гродненской области и Минска. Сегодня работают волонтеры из Щучина. Они раздают продукты, санитарно-гигиенические средства и помогают в бане. Следим и за психологическим состоянием людей. Гуманность белорусских женщин – это наше достояние. Каждая старается сделать больше, чем может, и особенно для детей.