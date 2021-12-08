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  2. Степаненко: только Гродненской областной организацией БСЖ собрано более 5,3 т груза для беженцев

Степаненко: только Гродненской областной организацией БСЖ собрано более 5,3 т груза для беженцев

Об этом журналистам сообщила председатель Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко. 


– Только Гродненской областной организацией собрано более 5,3 т груза, а в целом каждая область привезла гуманитарную помощь, и не один раз. 

Ирина Степаненко также рассказала, что за 21 день пребывания беженцев в ТЛЦ здесь поработали порядка 300 волонтеров: 

– Это люди из всех районов Гродненской области и Минска. Сегодня работают волонтеры из Щучина. Они раздают продукты, санитарно-гигиенические средства и помогают в бане. Следим и за психологическим состоянием людей. Гуманность белорусских женщин – это наше достояние. Каждая старается сделать больше, чем может, и особенно для детей. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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