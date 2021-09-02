Специалист рассказала о пользе и вреде грибов: кратко и с рецептами

фото

pixabay.com

Рецепты с грибами от eda.sb.by

Суп из белых грибов с перловкой

• Сушеные белые грибы - 50 г

• Белые грибы - 500 г

• Лук репчатый - 3 головки

• Морковь - 2 штуки

• Черный перец горошком - 1 столовая ложка

• Сахар - 1 чайная ложка

• Тимьян - 3 стебля

• Петрушка - 5 стеблей

• Укроп - 20 г

• Сметана - 200 г

• Чеснок - 3 зубчика

• Перловая крупа - 200 г

• Сливочное масло - 50 г

• Подсолнечное масло - 50 мл

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

Омлет с лисичками и зеленью

• Сливочное масло - 4 столовые ложки

• Чеснок - 1 зубчик

• Лук-шалот - 1 штука

• Лисички - 170 г

• Лимонный сок - 1 чайная ложка

• Петрушка - ½ пучка

• Соль по вкусу

• Свежемолотый черный перец по вкусу

• Сливки 48%-ные - 3 столовые ложки

• Яйцо куриное - 6 штук

Паста с шампиньонами

• Лук репчатый - 1 головка

• Свежие шампиньоны - 350 г

• Сливки - 200 мл

• Спагетти - 300 г

• Перец черный молотый по вкусу

• Соль по вкусу

• Орегано по вкусу

• Укроп - 20 г

• Петрушка - 20 г

• Сливочное масло - 10 г

О пользе и вреде грибов дает комментарийГрибы богаты белком, поэтому для вегетарианцев это одна из немногих замен данного питательного вещества. По своему составу и способности влиять на организм многие съедобные виды не сильно отличаются друг от друга. Часто ценность определенного вида сильно преувеличена, например, из-за его редкости и экзотичности.В грибах много витаминов группы В, различные микроэлементы: цинк, кальций, магний, йод и другие. Больше всего полезных веществ в молодых плодах, старые накапливают все больше токсинов и отличаются повышенной червивостью.Из-за обилия хитина, который плохо переваривается, полезные вещества не слишком хорошо усваиваются из грибов. Под воздействием кислоты в желудке он превращается в хитозан. Это вещество способно снижать уровень холестерина, препятствуя всасыванию жиров и связывая липиды. Таким образом, прием грибов в пищу может помочь сохранить здоровье сосудов и сердца, снизить давление.Грибы – природные «губки», накопители вредных веществ. Поэтому очень важно собирать их вдали от дорог и предприятий, чтобы избежать отравления. Лучше брать молодые грибы, и только те, в которых вы уверены на все сто. При малейших сомнениях не стоит рисковать – это может быть смертельно опасно.Грибы содержат в составе полисахарид хитин, который относится к группе трудноусваиваемых углеводов и по биологической роли близок к клетчатке. Он приносит огромную пользу нашему организму, т. к. является сорбентом и источником питания для полезной микрофлоры кишечника. Однако при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении жареных грибов в большом количестве масла, могут спровоцировать их обострение. На один прием рекомендуется съедать не больше 100–150 граммов грибов.1. Возьмите примерно 50 граммов сушеных белых грибов и замочите их на час в холодной воде. Гриб начнет восстанавливать форму, отдавать в воду поверхностные горьковатые ароматы и вкусы. Эту воду надо слить, грибы промыть и залить тремя литрами воды. Добавить луковицу, одну морковь, две-три веточки тимьяна, несколько стеблей петрушки и столовую ложку черного перца горошком.2. Варить примерно 40 минут после закипания на медленном огне, время от времени снимая пену, после чего процедить.3. В сотейнике на смеси сливочного и растительного масла нужно обжарить нарезанные полукольцами две головки репчатого лука и одну крупную морковь, нарезанную мелким кубиком. Добавить к ним щепотку сахара, чтобы сделать вкус овощей более объемным, после чего потушить вместе с овощами нарезанные крупно свежие белые грибы – примерно три –пять минут, чтобы грибы впитали масло и начали источать мощный аромат. Добавить перловку и мелко нарезанный чеснок.4. Помешивая, обжаривать все это еще пару минут, после чего объединить с бульоном, посолить и поперчить по вкусу, можно еще заправить свеженарубленным чесноком и варить около получаса – до готовности перловки. Подавать с нарубленным укропом и сметаной.1. Растопите 2 столовые ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне и добавьте измельченные чеснок и шалот и мелко нарезанные лисички. Обжарьте, помешивая, пока грибы не станут мягкими (примерно 5 минут). Переложите в миску и добавьте лимонный сок, половину мелко нарезанной петрушки, посолите и поперчите.2. Протрите сковороду и растопите оставшееся сливочное масло на среднем огне. Взбейте яйца в миске и вылейте в сковороду. Готовьте 30 секунд, чтобы они затвердели по краям. Выложите грибы и слегка перемешайте. Накройте крышкой и готовьте еще минуту.3. Выложите омлет на подогретую тарелку, посолите и поперчите и посыпьте оставшейся петрушкой.1. Шампиньоны и лук нарезать (сильно шампиньоны мельчить не нужно, а вот лук – как кому нравится) и обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до мягкости. Когда вода, образовавшаяся от грибов, выкипит, добавить немного сливочного масла – оно сделает грибы более ароматными. Грибы посолить, поперчить. Не нужно ждать, когда грибы начнут поджариваться.2. Далее вылить в сковороду заранее приготовленный соус (я его делаю, пока жарятся шампиньоны). В соус входят сливки 15%, мелко нарезанная зелень, соль, перец и небольшое количество орегано.3. Дайте сливкам покипеть минутку и добавляйте отварные спагетти. Перемешайте их хорошенько с грибами и подавайте к столу. Украсить готовое блюдо можно листиком базилика.