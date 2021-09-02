Специалист рассказала о пользе и вреде грибов: кратко и с рецептами

О пользе и вреде грибов дает комментарий Юлия Анатольевна Пигарёва, заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог:
Грибы богаты белком, поэтому для вегетарианцев это одна из немногих замен данного питательного вещества. По своему составу и способности влиять на организм многие съедобные виды не сильно отличаются друг от друга. Часто ценность определенного вида сильно преувеличена, например, из-за его редкости и экзотичности.
В грибах много витаминов группы В, различные микроэлементы: цинк, кальций, магний, йод и другие. Больше всего полезных веществ в молодых плодах, старые накапливают все больше токсинов и отличаются повышенной червивостью.
Из-за обилия хитина, который плохо переваривается, полезные вещества не слишком хорошо усваиваются из грибов. Под воздействием кислоты в желудке он превращается в хитозан. Это вещество способно снижать уровень холестерина, препятствуя всасыванию жиров и связывая липиды. Таким образом, прием грибов в пищу может помочь сохранить здоровье сосудов и сердца, снизить давление.
Грибы – природные «губки», накопители вредных веществ. Поэтому очень важно собирать их вдали от дорог и предприятий, чтобы избежать отравления. Лучше брать молодые грибы, и только те, в которых вы уверены на все сто. При малейших сомнениях не стоит рисковать – это может быть смертельно опасно.
Грибы содержат в составе полисахарид хитин, который относится к группе трудноусваиваемых углеводов и по биологической роли близок к клетчатке. Он приносит огромную пользу нашему организму, т. к. является сорбентом и источником питания для полезной микрофлоры кишечника. Однако при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении жареных грибов в большом количестве масла, могут спровоцировать их обострение. На один прием рекомендуется съедать не больше 100–150 граммов грибов.
Рецепты с грибами от eda.sb.by
Суп из белых грибов с перловкой
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• Сушеные белые грибы - 50 г
• Белые грибы - 500 г
• Лук репчатый - 3 головки
• Морковь - 2 штуки
• Черный перец горошком - 1 столовая ложка
• Сахар - 1 чайная ложка
• Тимьян - 3 стебля
• Петрушка - 5 стеблей
• Укроп - 20 г
• Сметана - 200 г
• Чеснок - 3 зубчика
• Перловая крупа - 200 г
• Сливочное масло - 50 г
• Подсолнечное масло - 50 мл
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу
2. Варить примерно 40 минут после закипания на медленном огне, время от времени снимая пену, после чего процедить.
3. В сотейнике на смеси сливочного и растительного масла нужно обжарить нарезанные полукольцами две головки репчатого лука и одну крупную морковь, нарезанную мелким кубиком. Добавить к ним щепотку сахара, чтобы сделать вкус овощей более объемным, после чего потушить вместе с овощами нарезанные крупно свежие белые грибы – примерно три –пять минут, чтобы грибы впитали масло и начали источать мощный аромат. Добавить перловку и мелко нарезанный чеснок.
4. Помешивая, обжаривать все это еще пару минут, после чего объединить с бульоном, посолить и поперчить по вкусу, можно еще заправить свеженарубленным чесноком и варить около получаса – до готовности перловки. Подавать с нарубленным укропом и сметаной.
Подробный пошаговый рецепт супа
Омлет с лисичками и зеленью
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• Сливочное масло - 4 столовые ложки
• Чеснок - 1 зубчик
• Лук-шалот - 1 штука
• Лисички - 170 г
• Лимонный сок - 1 чайная ложка
• Петрушка - ½ пучка
• Соль по вкусу
• Свежемолотый черный перец по вкусу
• Сливки 48%-ные - 3 столовые ложки
• Яйцо куриное - 6 штук
2. Протрите сковороду и растопите оставшееся сливочное масло на среднем огне. Взбейте яйца в миске и вылейте в сковороду. Готовьте 30 секунд, чтобы они затвердели по краям. Выложите грибы и слегка перемешайте. Накройте крышкой и готовьте еще минуту.
3. Выложите омлет на подогретую тарелку, посолите и поперчите и посыпьте оставшейся петрушкой.
Подробный пошаговый рецепт омлета
Паста с шампиньонами
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• Лук репчатый - 1 головка
• Свежие шампиньоны - 350 г
• Сливки - 200 мл
• Спагетти - 300 г
• Перец черный молотый по вкусу
• Соль по вкусу
• Орегано по вкусу
• Укроп - 20 г
• Петрушка - 20 г
• Сливочное масло - 10 г
2. Далее вылить в сковороду заранее приготовленный соус (я его делаю, пока жарятся шампиньоны). В соус входят сливки 15%, мелко нарезанная зелень, соль, перец и небольшое количество орегано.
3. Дайте сливкам покипеть минутку и добавляйте отварные спагетти. Перемешайте их хорошенько с грибами и подавайте к столу. Украсить готовое блюдо можно листиком базилика.
Подробный пошаговый рецепт пасты
Приятного аппетита!