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Специалист по правильному питанию рассказала, вредно ли есть перед телевизором

Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная объяснила, какой вред несет собой прием пищи перед телевизором или у экранов гаджетов. 


Эксперт рассказала об этом на своем YouTube-канале

- Первое, что должно тревожить, это работа системы пищеварения. Напомню, что прием пищи подразумевает собой и выработку гормонов, которые стимулируют работу системы пищеварения. Этот процесс начинается уже тогда, когда человек только подумает о еде, - объяснила нутрициолог. Она добавила: как только мозг устремляет все усилия на экран, желудочно-кишечный тракт просто выполняет свою работу и не вырабатывает достаточное количество ферментов. 

Ксения Черная также указала, что если кушать и отвлекаться, можно переесть, не получив удовольствие от еды. 

- Регулярные приемы пищи у экранов могут привести к расстройству системы пищеварения, чувству дискомфорта, вы можете постоянно ощущать тяжесть после еды. Кроме того, это может спровоцировать набор лишнего веса. В тишине мы можем съедать намного меньше, - обозначила эксперт. 

Она также рассказала, почему так приятно кушать за просмотром чего-либо:

- Вырабатывается гормон удовольствия и радости дофамин. В норме при приеме пищи он должен вырабатываться 2 раза. И когда при двух пиках дофамина ты увлечен просмотром чего-либо, уровень гормона раздражается, он растет как геометрическая прогрессия. Так формируется зависимость от получения все большего и большего удовольствия, - объяснила специалист по правильному питанию. 

Она добавила, что во время трапез допустима лишь фоновая музыка, либо спокойная беседа с кем-либо. 

Фото: alamy.com
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