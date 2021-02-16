Советы для водителей: как не забуксовать в снегу

Если вы застряли на занесенной снегом дороге

Если под снегом скрывается лед и машина скользит

Если машина села дном на снежный холмик

– подчеркнула специалист и объяснила:Делаем первый важный вывод: в каждой машине зимой должна быть лопата. Возможно, вы ни разу за сезон ею и не воспользуетесь, но подстраховаться все же стоит.А теперь – к проблемным ситуациям.Типичная история с застрявшим в снегу авто выглядит так: водитель ехал по снежной массе и в один момент машина внезапно отказалась двигаться дальше. Что делать?В первую очередь не нервничать, выйти из автомобиля и оценить обстановку. Не только визуально: проверьте, какой толщины слой снега на дороге. На этом моменте стоит определиться, безопасно ли ехать дальше, и если да, то сколько усилий потребуется. Коль решили преодолевать препятствие, нужно приступать к трамбовке снега колесами – так создастся относительно ровное для движения плато.– посоветовала Ангелина Волосарь.С этой проблемой водители часто сталкиваются в городе. Выглядит это так: колеса вдруг начинают «шлифовать» на месте, машина отказывается ехать и вперед, и назад. Это значит, что под слоем снега находится лед – авто попросту скользит.– рассказала эксперт. –Ангелина Волосарь поделилась советом на случай, если эта стратегия не поможет. Нужно просто… использовать мусор. Ветки, картон, доски – все это можно подложить под колеса автомобиля, если тот продолжает скользить. Предметы на пути создадут дополнительное сопротивление, и машина в итоге сможет от них оттолкнуться, выбравшись из ледовой ловушки.Такая ситуация чаще всего встречается в тесных дворах, где автолюбители пытаются припарковать машину хоть куда-нибудь. Как уточняет Ангелина Волосарь, в подобных случаях водители могут не учесть рельеф и высоту клиренса своей машины. В итоге авто рискует повиснуть днищем на снежном холмике, когда водитель будет пытаться выехать с парковки.объяснила специалист. –Иначе говоря, выбраться на машине можно из любого снежного плена. Главное – упорство и наличие подручных материалов. Так что если в багажнике вашего авто еще нет лопаты и пары картонок на экстренный случай, советуем ими запастись.