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Советы для водителей: как не забуксовать в снегу

Начало февраля в Беларуси выдалось снежным. Одних пышные сугробы радуют, а вот другим приносят проблемы. Речь об автолюбителях, которые в снегу часто буксуют. Особенно эта проблема актуальна утром, если ночью была метель. Однако отчаиваться не стоит: наглухо застрять в снегу нельзя. Главное – вооружиться лопатой и терпением. Советами по преодолению снежных барьеров в разговоре с корреспондентом sb.by поделилась старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.


– Самое главное, что должен запомнить каждый водитель, – наглухо застрять в снегу невозможно, – подчеркнула специалист и объяснила: – Снег, в отличие от песка и грязи, прекрасно трамбуется колесами автомобиля, становясь твердым. Поэтому опытным водителям для уверенного движения по снегу нужна только лопата и умение управлять машиной. Большинство проблем с застреванием в снегу имеют скорее психологическую природу: водитель просто начинает паниковать и теряется в непривычной ситуации.

Делаем первый важный вывод: в каждой машине зимой должна быть лопата. Возможно, вы ни разу за сезон ею и не воспользуетесь, но подстраховаться все же стоит.

А теперь – к проблемным ситуациям.

Если вы застряли на занесенной снегом дороге

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Типичная история с застрявшим в снегу авто выглядит так: водитель ехал по снежной массе и в один момент машина внезапно отказалась двигаться дальше. Что делать? 

В первую очередь не нервничать, выйти из автомобиля и оценить обстановку. Не только визуально: проверьте, какой толщины слой снега на дороге. На этом моменте стоит определиться, безопасно ли ехать дальше, и если да, то сколько усилий потребуется. Коль решили преодолевать препятствие, нужно приступать к трамбовке снега колесами – так создастся относительно ровное для движения плато.

– Продолжать движение вы можете, попеременно двигаясь вперед-назад. Так как сзади в колее остался утрамбованный снег, то можно спокойно сдать немного назад, а затем опять поехать вперед. Постепенно снег будет уплотняться, и авто постепенно продвинется по дороге дальше, – посоветовала Ангелина Волосарь. – Скорее всего, придется снизить давление в шинах, чтобы увеличить площадь давления на снег. При этом если машина садится днищем, то снег необходимо лопатой спихивать в колею или в сторону. Таким способом, хоть и медленно, но верно, машина будет ехать вперед.

Если под снегом скрывается лед и машина скользит


С этой проблемой водители часто сталкиваются в городе. Выглядит это так: колеса вдруг начинают «шлифовать» на месте, машина отказывается ехать и вперед, и назад. Это значит, что под слоем снега находится лед – авто попросту скользит.

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– В этой ситуации важно расчистить лопатой путь для движения колес от снега, чтобы он не создавал лишнее сопротивление, – рассказала эксперт. – Очень важно грамотно работать педалью газа, категорически нельзя допускать пробуксовки ведущих колес. Для этого можно трогаться со второй передачи, а не с первой. Также не лишним будет немного спустить ведущие колеса – это увеличит площадь сцепления со льдом.

Ангелина Волосарь поделилась советом на случай, если эта стратегия не поможет. Нужно просто… использовать мусор. Ветки, картон, доски – все это можно подложить под колеса автомобиля, если тот продолжает скользить. Предметы на пути создадут дополнительное сопротивление, и машина в итоге сможет от них оттолкнуться, выбравшись из ледовой ловушки.

Если машина села дном на снежный холмик


Такая ситуация чаще всего встречается в тесных дворах, где автолюбители пытаются припарковать машину хоть куда-нибудь. Как уточняет Ангелина Волосарь, в подобных случаях водители могут не учесть рельеф и высоту клиренса своей машины. В итоге авто рискует повиснуть днищем на снежном холмике, когда водитель будет пытаться выехать с парковки.

– Выходов из этой ситуации несколько, – объяснила специалист. – Первый способ —подкопать снег под днищем машины, приподняв ее на домкрате сначала с одной стороны, а потом с другой. Второй способ – можно что-то подложить под ведущие колеса. Это позволит шинам зацепиться и стащить кузов с холма.


Иначе говоря, выбраться на машине можно из любого снежного плена. Главное – упорство и наличие подручных материалов. Так что если в багажнике вашего авто еще нет лопаты и пары картонок на экстренный случай, советуем ими запастись. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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