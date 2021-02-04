Советы для водителей: что делать, когда разметку засыпает снегом?

В первую очередь специалист советует обратить внимание на дорожные знаки: они, как и разметка, оповещают водителей об условиях и режимах движения на трассе. То есть разметка дублирует информацию со знаков. Если же их нет, нужно просто руководствоваться ПДД. Ангелина Волосарь приводит конкретные пункты, наиболее актуальные для такой ситуации: 61, 63, 65, 75, 82 и 139. Главное из них – попытаться самостоятельно оценить количество полос движения с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов между ними. Также необходимо с усиленным вниманием следить за другими авто, чтобы избежать аварий.В дополнение к этому эксперт напомнила о необходимости соблюдения скоростного режима. Один из факторов при выборе скорости – обзорность дороги. Если разметки на ней не видно, лучше подстраховаться и не ездить слишком быстро.