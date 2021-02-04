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Советы для водителей: что делать, когда разметку засыпает снегом?

В начале месяца стало ясно, что зима в нашей стране сдавать позиции не собирается. Четвертого февраля Беларусь замело. Снежная погода радует многих, однако для автолюбителей это время заторов и ДТП. Часть из них случается из-за засыпанной снегом разметки – основного ориентира при езде. Как адаптироваться к вождению в таких условиях, sb.by рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.


Советы для водителей: как подготовить авто к надвигающимся морозам

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В первую очередь специалист советует обратить внимание на дорожные знаки: они, как и разметка, оповещают водителей об условиях и режимах движения на трассе. То есть разметка дублирует информацию со знаков. Если же их нет, нужно просто руководствоваться ПДД. Ангелина Волосарь приводит конкретные пункты, наиболее актуальные для такой ситуации: 61, 63, 65, 75, 82 и 139. Главное из них – попытаться самостоятельно оценить количество полос движения с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов между ними. Также необходимо с усиленным вниманием следить за другими авто, чтобы избежать аварий.

В дополнение к этому эксперт напомнила о необходимости соблюдения скоростного режима. Один из факторов при выборе скорости – обзорность дороги. Если разметки на ней не видно, лучше подстраховаться и не ездить слишком быстро. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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