Информация о новом устройстве Samsung A-серии попали в сеть до официального выхода, передает РИА Новости.
Gizmochina со ссылкой на инсайдеров сообщает, что в Samsung Galaxy A72 установят большой 6,7-дюймовый дисплей, разработанный по технологии AMOLED с разрешением Full HD+.
Устройство выпустят в двух версиях: с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 750G, а также без нее на Snapdragon 720G. В смартфон установят камеру из четырех сенсоров: основной 64 Мп, широкоугольный 12 Мп, макросенсор 5 Мп и датчик глубины 5 Мп.
Фото: РИА Новости
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Смартфон Samsung Galaxy A72 рассекретили до премьеры
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