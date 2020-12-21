Следующая на очереди Польша: еще одна страна приостанавливает полеты из Великобритании

Власти Польши приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в этой стране новой мутации коронавируса. Данная информация поступила в понедельник из Twitter пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, пишет ТАСС.
– Из соображений безопасности полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены в ночь с понедельника на вторник. Это решение связано с появлением новой разновидности коронавируса, – заявил он.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский распорядился, чтобы Главная санитарная инспекция проводила тестирование всех недавно прибывших в республику из Великобритании.
Фото: pixabay.com
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