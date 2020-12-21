В понедельник, 21 декабря, власти Португалии решили ограничить въезд в страну путешественников из Великобритании. Причиной стала новая мутация коронавируса, которую выявили в королевстве, пишет ТАСС.
Согласно данным правительства республики, "следуя развитию эпидемиологической ситуации в Великобритании", с 21 декабря "въезд в Португалию разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, которые являются гражданами [Португалии] или лицами, законно проживающими в Португалии".
Вместе с тем по прибытии туристы будут обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сделать аналогичный анализ в аэропорту.
В правительстве страны добавили, что в Португалии на сегодняшний день не было зафиксировано случаев заражения новой мутацией коронавируса.
Фото: pixabay.com
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Власти Португалии ограничили въезд в страну туристов из Великобритании из-за новой мутации коронавируса
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