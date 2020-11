Скандал на «Грэмми»: The Weeknd обвинил премию в коррупции

На днях стал известен финальный список номинантов на премию «Грэмми». К большому удивлению многих слушателей, в нем не оказалось популярного канадского певца The Weeknd. Несмотря на успешный альбом After Hours и песню Blinding Lights, которая в августе установила рекорд, продержавшись в топ-5 чарта Billboard дольше любого другого трека, музыкант не сможет побороться за награду.The Weeknd не согласился с таким итогом и в своих соцсетях опубликовал фото с подписью: «Грэмми остается коррумпированной. Вы задолжали прозрачность мне, моим фанатам и всей индустрии».Портал TMZ предположил, что певца исключила из списка из-за его желания поучаствовать в двух мероприятиях сразу. Дело в том, что в этом году The Weeknd и его команда боролись за право выступить на «Суперкубке» и «Грэмми». По началу организаторы премии не соглашались на такие условия, но в итоге музыкант добился своего. Стала ли эта ситуация итогом того, что The Weeknd не номинирован, остается догадываться.В свою очередь, президент «Грэмми» Харви Мэйсон-младший сообщил, что в этом году номинаций значительно меньше по сравнению с количеством артистов, которые ее заслуживают. Он также рассказал, что голосование во всех категориях закончилось задолго до объявления о том, что The Weeknd выступит на «Суперкубке», так что дело вовсе не в личной неприязни., – поделился Мэйсон.Фото: instagram.com/theweeknd