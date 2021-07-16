Шпаковский – о новом проекте Конституции: я согласен, но есть ряд замечаний

– пояснил аналитик.По его мнению, можно вынести немало полезного из рекомендаций, озвученных во время заседания Совета старейшин.Спикер уточнил: в целом он согласен с итоговым проектом, но ряд замечаний все же имеется.– озвучил точку зрения гость студии.По мнению политолога, нужно продлить полномочия Конституционной комиссии, чтобы на народное обсуждение не был вынесен сырой проект.