Шпаковский – о новом проекте Конституции: я согласен, но есть ряд замечаний

– Я поддерживаю идею Натальи Кочановой о создании такого важного конституционного органа, как Совет старейшин, которая была реализована несколько лет назад. Пожилые люди часто обладают серьезным потенциалом. В процессе работы над Конституцией я выступал за то, чтобы снять возрастной ценз в отношении судей Конституционного Суда. Почему мы ограничиваем предельный срок нахождения на этой должности планкой в 70 лет? Некоторым нашим академикам больше восьмидесяти, но сомнений в их профессиональных компетенции и пригодности нет, – пояснил аналитик.
По его мнению, можно вынести немало полезного из рекомендаций, озвученных во время заседания Совета старейшин.
Спикер уточнил: в целом он согласен с итоговым проектом, но ряд замечаний все же имеется.
– Я выступаю против отмены статьи Конституции, позволяющей гражданам отзывать депутатов, на мой взгляд, это важная норма конституционно-правовой ответственности народных избранников перед избирателями. Также я не считаю разумным урезать полномочия Главы государства на данном этапе. Мне представляется непроработанным раздел о Всебелорусском народном собрании как о высшем органе государственной власти Беларуси. Здесь надо еще продлить полномочия Конституционной комиссии, чтобы поработать над детализацией вопроса ВНС. Мне кажется не совсем правильным на настоящем этапе сохранение положения о нейтралитете белорусского государства, которое заключается в обретении нейтрального статуса. Мне это видится нереальной целью в среднесрочной перспективе, – озвучил точку зрения гость студии.
По мнению политолога, нужно продлить полномочия Конституционной комиссии, чтобы на народное обсуждение не был вынесен сырой проект.
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