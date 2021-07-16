Шпаковский: Беларусь всегда будет занимать особое место в системе польской внешней политики

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– пояснил спикер.Он добавил, что на территории Беларуси сейчас проживает внушительная община белорусских поляков – около 300 тысяч. Этих людей в Варшаве также воспринимают как определенный ресурс, с которым нужно работать.– объяснил специалист.Шпаковский добавил: Польша также будет стремиться использовать свое влияние на католическую церковь в Беларуси.Спикер остановился и на программе модернизации Вооруженных сил Польши:высказался собеседник.