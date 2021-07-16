Такой тезис сформулировал политолог Александр Шпаковский, обсуждая планы Польши касаемо Беларуси в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Важно понимать, что Беларусь всегда будет занимать особое место в системе польской внешней политики. Мы не просто соседние страны – у нас общая история. В умах и сознании варшавской верхушки, в польском историческом нарративе наша страна относится к сфере влияния соседнего государства, ее воспринимают как историческую Польшу, – пояснил спикер.
– Есть разные доктрины. Например, Ягеллонский концепт предполагает не существование суверенной Беларуси, а экспансию на востоке и ополячивание православного населения. Но это не в моде, больше внимания уделено доктрине Гедройца-Мерашевского: это поддержка независимых Беларуси Украины и Литвы. Но эта поддержка должна быть направлена в сторону другого исторического врага Польши – России. Речь идет о создании определенных союзнических отношений, которые в конечном итоге будут замкнуты на Польшу, – объяснил специалист.
Шпаковский добавил: Польша также будет стремиться использовать свое влияние на католическую церковь в Беларуси.
Спикер остановился и на программе модернизации Вооруженных сил Польши:
– Замысел был сформирован еще в 2012 году, программу приняли в прошлом. Белорусская армия, в принципе, всегда рассматривалась противником Польши в регионе. Это не скрывается в учениях, которые проводит Польша. Их спецслужбы всегда активно действовали на нашей территории и вербовочные подходы в отношении белорусов никогда не были редкостью. Если погрузиться в такую сферу, как шпионские скандалы, можно понять, что львиная доля таких ситуация связана с польскими спецслужбами. Добавлю, что Польша занималась и содержанием многих СМИ, действующих на территории Беларуси, – высказался собеседник.
Опубликовано:
558
Шпаковский: Беларусь всегда будет занимать особое место в системе польской внешней политики
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter