Шпаковский прокомментировал поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Спикер отметил, что такие изменения в законодательстве вызваны событиями 2020 года. Белорусская власть, как сказал он, пытается адаптироваться к новой реальности. Принимаются нормативные правовые акты с упором на обеспечение национальной безопасности и на возможность оперативного принятия мер по купированию каких-либо возникающих рисков. Была поставлена задача проработать такие инструменты, которые позволят не допускать в будущем развития такого кризиса, который наблюдался в прошлом году.Шпаковский обозначил принципиально важные моменты закона:– пояснил аналитик.