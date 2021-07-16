Подписание Президентом Закона «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Александром Шпаковским.
Спикер отметил, что такие изменения в законодательстве вызваны событиями 2020 года. Белорусская власть, как сказал он, пытается адаптироваться к новой реальности. Принимаются нормативные правовые акты с упором на обеспечение национальной безопасности и на возможность оперативного принятия мер по купированию каких-либо возникающих рисков. Была поставлена задача проработать такие инструменты, которые позволят не допускать в будущем развития такого кризиса, который наблюдался в прошлом году.
Шпаковский обозначил принципиально важные моменты закона:
– Дается конкретное определение массовых беспорядков, последствием которых может стать введение ЧП: это межнациональные, межэтнические конфликты, беспорядки с целью посягательства на конституционный строй. Расширен перечень субъектов, силы и средства которых государство может привлекать для минимизации последствий и купирования возникающих рисков. Теперь это не только правоохранительные органы и Вооруженные Силы, это и подразделения МЧС, силы и средства СК, Департамента финансовых расследований. Весь силовой и военизированный блок страны может привлекаться для реализации государственных задач в сфере политики во время введения ЧС, – пояснил аналитик.
Опубликовано:
495
Шпаковский прокомментировал поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter