Шпаковский: никто не может обязать Беларусь тратить огромные средства на обеспечение безопасности Евросоюза

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В конце сегодняшней программы затронули такую интересную тему, как национальный интерес государства. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у Александра Шпаковского, каким ему видится национальный интерес нашей страны.ответил специалист.А что касается Запада? Спикер уточнил:Аналитик аргументировал этот тезис следующим образом:Здесь есть важный аспект. Напомним, на прошлой неделе МИД заявил, что наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Александр Шпаковский пояснил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.