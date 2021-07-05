Шпаковский: никто не может обязать Беларусь тратить огромные средства на обеспечение безопасности Евросоюза

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В конце сегодняшней программы затронули такую интересную тему, как национальный интерес государства. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у Александра Шпаковского, каким ему видится национальный интерес нашей страны.
– Стабильное суверенное развитие, обеспечение преемственности власти и [политического] курса, сохранение межконфессионального и межнационального мира в обществе, укрепление союзных отношений с Россией, государствами ЕАЭС и стратегического партнерства с КНР. Вот наш национальный интерес, – ответил специалист.
А что касается Запада? Спикер уточнил:
– Если мы говорим о западном направлении, [интерес] по сути дела не меняется. Беларусь никогда не была инициатором конфликтности в отношениях с Западом, мы настроены на максимально бесконфликтное взаимодействие. Другое дело в том, что, наверное, Минск никогда больше не будет столь доверчивым в международных отношениях. Пожалуй, больше мы не будем доверять тем данайцам, которые приносят сюда дары. <…> Сейчас будем разговаривать иначе, потому что рано или поздно [страны Запада] придут [сотрудничать с нашей страной].
Аналитик аргументировал этот тезис следующим образом:
– От Беларуси кое-что зависит. Все-таки географическое положение – центр Европы – [регулирует] вопросы и трансграничного сотрудничества, и пограничной безопасности, и [недопущения] наркотрафика, и [контроля] миграционного потока.
Здесь есть важный аспект. Напомним, на прошлой неделе МИД заявил, что наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Александр Шпаковский пояснил:
– Это вовсе не значит, что мы отказываемся выполнять свои обязательства: мы свою страну будем защищать. Но никто не может обязать Беларусь тратить огромные средства на обеспечение безопасности Евросоюза.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: никто не может обязать Беларусь тратить огромные средства на обеспечение безопасности Евросоюза
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