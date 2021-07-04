Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин заявил в эфире программы «Беларусь. Главное» на телеканале «БелРос».
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В рамках сегодняшнего выпуска «Беларусь. Главное» напомнили: в начале недели МИД заявил, что наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – аргументировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя эту новость, отметил:
– Мигранты, как вирус, ищут наиболее слабые места. И если в том или ином [месте] границы произошло какое-то ослабление, по их мнению, они активно начинают двигаться в том направлении. И поток [мигрантов] только увеличивается.
Что касается позиции нашей страны по данному вопросу, эксперт подчеркнул: «Естественно, Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов, за борьбу с этим нелегальным потоком».
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Авдонин: Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов
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