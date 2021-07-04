Авдонин: Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов

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В рамках сегодняшнего выпуска «Беларусь. Главное» напомнили: в начале недели МИД заявил, что наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.аргументировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя эту новость, отметил:Что касается позиции нашей страны по данному вопросу, эксперт подчеркнул: