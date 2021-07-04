Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Авдонин: Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов

Авдонин: Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов

Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин заявил в эфире программы «Беларусь. Главное» на телеканале «БелРос».

Архивное фото

В рамках сегодняшнего выпуска «Беларусь. Главное» напомнили: в начале недели МИД заявил, что наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – аргументировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя эту новость, отметил:

– Мигранты, как вирус, ищут наиболее слабые места. И если в том или ином [месте] границы произошло какое-то ослабление, по их мнению, они активно начинают двигаться в том направлении. И поток [мигрантов] только увеличивается.

Что касается позиции нашей страны по данному вопросу, эксперт подчеркнул: «Естественно, Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов, за борьбу с этим нелегальным потоком».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Американец съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд
ОАЭ получили статус самой вакцинированной страны
Гороскоп на 6 июля
Рачков о взаимодействии Беларуси с Западом: мы готовы к диалогу, но не к менторскому
Макаревич – о том, почему многие считают протесты 2020-го молодежными
Головченко – о своем отношении к санкциям, интеграционном пакете с Россией и работе экономики за 5 месяцев
Беларусь в случае худшего развития ситуации готова заместить европейские инвестиции азиатскими
Головченко: в Правительстве выработан четкий план действий, как работать в условиях внешнего давления на страну
"Динамо" и "Рух" сыграли вничью в брестском дерби чемпионата Беларуси
Головченко: в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Головченко: капитуляционные прогнозы в отношении Беларуси не сработали
Головченко о санкциях ЕС: это банальный шантаж и политическое давление на страну
Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей
Макаревич рассказал о масштабном проекте, который молодежь планирует подготовить к IX Форуму регионов Беларуси и России
Белорусские бейсболисты не пробились в финал чемпионата Европы
Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске
Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Техасе
Авдонин: Беларусь в условиях санкционной политики больше не несет какой-либо ответственности за реадмиссию мигрантов
В Минске водолазы МЧС и ОСВОД обнаружили тело мужчины с признаками утопления
"Наши народы хорошо знают цену суверенитета" - Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Девушка на мотоцикле протаранила припаркованный автомобиль
Около 100 домовладений оказались подтоплены из-за сильных дождей в Крыму
Папа госпитализирован в римскую больницу для плановой операции
Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах достигло 45
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» передало полоцкому монастырю уникальный объект
БАТЭ не смог победить "Витебск" в матче чемпионата Беларуси
Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске
Гол Станислава Беленького признан лучшим в 14-м туре чемпионата Беларуси
Полузащитник ФК "Минск" Кирилл Зинович перешел в московский "Локомотив"
Белорусские футбольные клубы узнали соперников по женской Лиге чемпионов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
В Великобритании ношение масок вскоре перестанет быть обязательным
В Монголии за сутки выявили 2520 новых случаев заражения COVID-19
Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси
ОАЭ поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа
Девушка удивила сеть, переселив пчел голыми руками (Видео)
Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков
На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов
Карпицкий: безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29
За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского
Жертвами пожара в горном районе Кипра стали четыре человека
В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП
Авторы