Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер

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ТАСС

, – сказал Сергей Шойгу.При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси Восток – Запад., – сказал Сергей Шойгу.Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов., – сказал министр.Министр обороны РФ также заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Беларуси., – сказал Сергей Шойгу.В качестве примера министр привел учения Defender Europe с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге Альянса., – отметил Сергей Шойгу.