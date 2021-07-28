Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер

Стратегические военные маневры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран – участниц ШОС, передает ТАСС.
Фото: ТАСС
– Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза, – сказал Сергей Шойгу.
При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси Восток – Запад.
– Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное – эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности, – сказал Сергей Шойгу.
Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.
– Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры – Сирия и Нагорный Карабах, – сказал министр.
Министр обороны РФ также заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Беларуси.
– Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск, – сказал Сергей Шойгу.
В качестве примера министр привел учения Defender Europe с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге Альянса.
– Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил Сергей Шойгу.
Опубликовано:
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Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер
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