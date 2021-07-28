Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития международной безопасности

В соответствии с повесткой дня совещания стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. При обмене мнениями Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по данной теме. C 2015 года Беларусь в организации имеет статус наблюдателя.
Кроме того, глава белорусского оборонного ведомства провел двусторонние встречи с министрами обороны Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Индия. Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития двусторонних отношений, намечены пути дальнейшего взаимодействия на ближайшую перспективу.
Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характерФото: t.me/modmilby