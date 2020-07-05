«Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и стал лидером чемпионата Беларуси

В Жодино завершился матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Торпедо-БелАЗ» разгромно уступило солигорскому «Шахтеру» — 1:4.
Встреча, которая вполне тянула на звание центральной в туре, вполне оправдала такое звание. Поединок получился как минимум богатым на голы.
Гости, которые имели шанс догнать лидирующий БАТЭ, ранее сенсационно уступивший «Энергетику-БГУ» (0:1), начали чуть активнее и довольно быстро открыли счет. Мяч после рикошета от защитника отскочил к Игору Ивановичу, который практически с 11-метровой отметки отправил его точно в правый «низ».
В начале второго тайма сербский хавбек помог отличиться уже Виталию Лисаковичу, который получив классный проникающий пас в штрафную, поиздевался практически над всей обороной соперника и черпачком забросил мяч в сетку.
На 77-й минуте хозяева поля, которые в целом смотрелись довольно неплохо, смогли вернуть интригу в противостояние. Кирилл Премудров перевисел в воздухе Николу Антича и головой замкнул подачу Виталия Устинова с фланга.
Однако команда Юрия Вернидуба довольно быстро сняла все вопросы о победителе матча. Сперва в стремительной контратаке все тот же Лисакович оформил дубль после паса Дмитрий Подстрелова, а затем воспитанник «Днепра» отличился самостоятельно, убежав один на один с голкипером после передачи новобранца «Шахтера» Артема Архипова, дебютировавшего в футболке «горняков».
«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» — 1:4 (Премудров, 77; Иванович, 12, Лисакович, 58, 83, Подстрелов 86).
Ранее сегодня «Минск» и «Белшина» разошлись миром (2:2). В заключительной игре тура «Рух» принимает в Бресте минское «Динамо».
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» — 30 очков (16 матчей).
2. БАТЭ — 30 (16).
3. «Неман» — 29 (15).
4. «Энергетик-БГУ» — 29 (16).
5. «Динамо» (Брест) — 26 (16).
6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16).
7. «Динамо» (Минск) — 23 (15).
8. «Ислочь» — 23 (16).
9. «Витебск» — 22 (16).
10. «Славия» — 21 (16).
11. «Рух» — 19 (15).
12. «Слуцк» — 18 (16).
13. «Городея» — 16 (16).
14. «Минск» — 15 (14).
15. «Смолевичи» — 11 (15).
16. «Белшина» — 7 (16).
Фото: vk.com/fcshakhterby