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«Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и стал лидером чемпионата Беларуси

В Жодино завершился матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Торпедо-БелАЗ» разгромно уступило солигорскому «Шахтеру» — 1:4.

Встреча, которая вполне тянула на звание центральной в туре, вполне оправдала такое звание. Поединок получился как минимум богатым на голы.

Гости, которые имели шанс догнать лидирующий БАТЭ, ранее сенсационно уступивший «Энергетику-БГУ» (0:1), начали чуть активнее и довольно быстро открыли счет. Мяч после рикошета от защитника отскочил к Игору Ивановичу, который практически с 11-метровой отметки отправил его точно в правый «низ».

В начале второго тайма сербский хавбек помог отличиться уже Виталию Лисаковичу, который получив классный проникающий пас в штрафную, поиздевался практически над всей обороной соперника и черпачком забросил мяч в сетку.

На 77-й минуте хозяева поля, которые в целом смотрелись довольно неплохо, смогли вернуть интригу в противостояние. Кирилл Премудров перевисел в воздухе Николу Антича и головой замкнул подачу Виталия Устинова с фланга.

Однако команда Юрия Вернидуба довольно быстро сняла все вопросы о победителе матча. Сперва в стремительной контратаке все тот же Лисакович оформил дубль после паса Дмитрий Подстрелова, а затем воспитанник «Днепра» отличился самостоятельно, убежав один на один с голкипером после передачи новобранца «Шахтера» Артема Архипова, дебютировавшего в футболке «горняков».

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» — 1:4 (Премудров, 77; Иванович, 12, Лисакович, 58, 83, Подстрелов 86).

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 Солигорчане благодаря победе сравнялись по набранным очкам с БАТЭ и возглавили турнирную таблицу национального первенства по дополнительным показателям.

Ранее сегодня «Минск» и «Белшина» разошлись миром (2:2). В заключительной игре тура «Рух» принимает в Бресте минское «Динамо».

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» — 30 очков (16 матчей).

2. БАТЭ — 30 (16).

3. «Неман» — 29 (15).

4. «Энергетик-БГУ» — 29 (16).

5. «Динамо» (Брест) — 26 (16).

6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16).

7. «Динамо» (Минск) — 23 (15).

8. «Ислочь» — 23 (16).

9. «Витебск» — 22 (16).

10. «Славия» — 21 (16).

11. «Рух» — 19 (15).

12. «Слуцк» — 18 (16).

13. «Городея» — 16 (16).

14. «Минск» — 15 (14).

15. «Смолевичи» — 11 (15).

16. «Белшина» — 7 (16).

Фото: vk.com/fcshakhterby

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