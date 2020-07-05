«Белшина» вырвала ничью у «Минска» в чемпионате Беларуси

На столичном стадионе «Трактор» прошел матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Минск» сыграл вничью с бобруйской «Белшиной» — 2:2.

«Горожане» могли открыть счет уже на 14-й минуте, однако Александр Васильев с 11-метровой отметки угодил в штангу. Совсем скоро украинский хавбек реабилитировался: судья вновь усмотрел фол защитника гостей в штрафной, а второй удар штатного пенальтиста «Минска» с «точки» оказался результативным.

Еще до перерыва «Белшина» сумела восстановить статус-кво усилиями защитника Даниила Нечаева, который головой замкнул подачу Дмитрия Рекиша с углового.

В начале второго тайма команда Андрея Разина вновь вышла вперед: вратарь бобруйчан Алексей Харитонович вытащил удар в упор Владимира Хващинского, но с добиванием Романа Грибовского уже не справился. Однако удержать победу хозяева не смогли: под занавес встречи вышедший на замену Нивалдо Феррейра в столпотворении в штрафной «Минска» оказался самым расторопным и отправил мяч в сетку.

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В эти минуты в Жодино встречаются местное «Торпедо-БелАЗ» и солигорский «Шахтер», а закроют программу тура в Бресте «Рух» и минское «Динамо».

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. БАТЭ — 30 очков (16 матчей).

2. «Неман» — 29 (15).

3. «Энергетик-БГУ» — 29 (16).

4. «Шахтер» — 27 (15).

5. «Динамо» (Брест) — 26 (16).

6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15).

7. «Динамо» (Минск) — 23 (15).

8. «Ислочь» — 23 (16).

9. «Витебск» — 22 (16).

10. «Славия» — 21 (16).

11. «Рух» — 19 (15).

12. «Слуцк» — 18 (16).

13. «Городея» — 16 (16).

14. «Минск» — 15 (14).

15. «Смолевичи» — 11 (15).

16. «Белшина» — 7 (16).