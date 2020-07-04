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БАТЭ потерпел второе поражение подряд, неожиданно уступив дома РЦОР-БГУ

На «Борисов-Арене» завершился очередной поединок 16-го тура чемпионата страны по футболу. БАТЭ потерпел второе поражение кряду, уступив столичному РЦОР-БГУ — 0:1. Благодаря сегодняшнему успеху подопечные Владимира Белявского взлетели на второе место в таблице.


Борисовчане, конечно, горели желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачу в игре против все того же РЦОР-БГУ в 1-м туре (1:3) и поражение от минского «Динамо» неделю назад (0:2). Однако сделать этого не удалось. Хотя победа вроде как сама шла в руки БАТЭ. Уже на 20-й минуте борисовчане получили право на пенальти и, что еще важнее, оказались в большинстве после удаления защитника «студентов» Александра Свирепы. Однако Станислав Драгун одиннадцатиметровый не реализовал. А выгоды из численного преимущества, несмотря на отчаянные попытки взломать оборонительные порядки гостей, подопечные Кирилла Альшевского не извлекли.


А вот РЦОР-БГУ один мяч забил. Его автором стал Шохбоз Умаров, отличившийся дальним ударом со штрафного на 23-й минуте. Это взятие ворот, без сомнений, будет среди самых красивых голов тура. 

Защищая минимальный перевес, футболисты минской команды не стеснялись тянуть время и играть на отбой. Однако победный счет они героическими усилиями сохранили. И за это, безусловно, заслуживают уважения. Голоса скептиков о том, что присутствие РЦОР-БГУ в верхней части таблицы случайно, сейчас точно должны поутихнуть. По крайней мере, на время.




Этот тур начался вчера, когда «Славия» обыграла угодивший в крутое пике «Слуцк» — 3:1, а «Смолевичи» и брестское «Динамо» разошлись миром — 3:3.

Сегодня еще состоятся матчи «Городея» — «Витебск» и «Неман» — «Ислочь». А на завтра запланированы встречи «Минск» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» и «Рух» — «Динамо» (Минск).

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. БАТЭ — 30 очков (16 матчей), 2. РЦОР-БГУ — 29 (16), 3. «Шахтер» — 27 (15), 4. «Неман» — 26 (14), 5. «Динамо» (Брест) — 26 (16), 6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), 7. «Динамо» (Минск) — 23 (15), 8. «Ислочь» — 23 (15), 9. «Славия» — 21 (16), 10. «Витебск» — 21 (15), 11. «Рух» — 19 (15), 12. «Слуцк» — 18 (16), 13. «Городея» — 15 (15), 14. «Минск» — 14 (13), 15. «Смолевичи» — 11 (15), 16. «Белшина» — 6 (15).

В списке бомбардиров единолично лидирует Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ), на счету которого девять забитых мячей. Четыре футболиста — Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск») — отличились по семь раз.

Фото: fcbate.by
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