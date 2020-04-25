«Шахтер» обыграл брестское «Динамо» в центральном матче 6-го тура чемпионата Беларуси

В Бресте завершился центральный матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором действующий чемпион — местное «Динамо» — уступил прошлогоднему обладателю бронзовых медалей — солигорскому «Шахтеру» — 0:2.

Фавориты национального первенства, как минимум на бумаге, невзрачно начали сезон и плелись во второй половине турнирной таблицы. При этом «горняки» в предыдущих пяти турах набрали всего пять очков, оказавшись на третьем месте снизу. Не сильно лучше дела обстояли и у «южан», которые в предыдущем туре сенсационно проиграли «Витебску» (0:1) и вместо защиты титула пока занимаются решением совершенно других задач.

Команды встречались две с половиной недели назад в рамках полуфинала Кубка страны. Тогда «сине-белые» довольно уверенно разобрались с солигорчанами (2:0), показав одну из лучших игр в своем исполнении в нынешнем сезоне. Неудивительно, что главный тренер гостей Юрий Вернидуб сильно перетряхнул состав, оставив в старте только четырех игроков по сравнению с кубковой встречей. Это сложно представить, но украинский специалист полностью обновил линию обороны —вратаря и всех четырех защитников. Учитывая, что сегодня «Шахтер» отыграл на «ноль», этот шаг был более чем оправданным. Особо следует отметить фланги, где здорово смотрелись шустрые балканцы — Тин Вукманич и Никола Антич. К слову, возвращение последнего в состав добавляет несколько козырей в рукав Вернидубу. В прошлом сезоне Никола был, пожалуй, лучшим на позиции левого защитника во всем чемпионате, однако, набрав за зиму лишнего веса, а затем получив очередную травму, серб долго не мог помочь команде. Сегодня он был одним из лучших на поле, сумев справиться с давлением мощного правого фланга брестчан с двумя сборниками — Павлом Савицким и Романом Юзепчуком, а также фактически создав первый гол.

Наставнику хозяев Сергею Ковальчуку также пришлось попотеть над стартовым составом, но причина была совсем другая. В Витебске красные карточки схватили два центральных защитника — Габи Кики и Евгений Хачериди. В итоге место одного из центрбеков вполне ожидаемо занял Александр Павловец, а рядом с ним оказался фланговый защитник Олег Веретило. Не сказать, что эта сегодня провалилась, однако счет на табло намекает на то, что отсутствие как минимум Кики не прошло бесследно.

В начале встречи обе команды занимались ровно тем, что от них и ожидали — «Динамо» плело кружева атак у ворот Александра Гутора, а «Шахтер» старался убегать в контратаки. Справедливости ради, больше голевых моментов создавали именно хозяева, но действия их бывшего партнера в рамке перечеркивали все старания. Голкипер национальной сборной после переезда из Бреста в Солигорск пока не может вернуть былую уверенность в собственных силах и порой допускает глупые ошибки, как было, например, в предыдущей игре против «Слуцка» (1:2), когда Александр был частично виноват в обоих взятиях ворот. Однако сегодня Гутор был превосходен, совершив несколько блестящих сейвов и в первом, и во втором тайме.

В итоге счет в середине первого тайма открыли именно гости: упомянутый выше Антич здорово подключился к атаке, прострелил в штрафную, где Максим Витус, пытаясь опередить Игора Ивановича, случайно срезал мяч в собственные ворота. После чего команды выдали сумасшедший отрезок, создав как минимум по 2-3 вернейших момента, чтобы изменить счет на табло. И если гостям в завершающей стадии не хватало точности, то хозяевам мешали феноменальный Гутор, который явно наиграл на звание MVP матча, а также невероятное невезение. В первом тайме из убойной позиции в стойку попал Денис Лаптев, а во второй половине, забегая вперед, «горняков» спасла перекладина.

К слову, в самой концовке первой 45-минутки солигорчане были обязаны удваивать перевес, убежав в контратаку 6 в 2, но сумели выжать из перспективной ситуации лишь неточный удар.

Во втором тайме команды продолжали показывать классный зрелищный футбол. Стоит отдать должное всем игрокам, ведь именно такие сумасшедшие встречи делают наш чемпионат куда более презентабельным. Вторая половина, к слову, вышла практически идентичной первой: атаковали обе команды, а забивали только гости. На 67-й минуте Игор Иванович ушел от Павловца, здорово выкатил на линию вратарской, откуда Виталий Лисакович спокойно расстрелял ворота «Динамо». В оставшееся время хозяева поля создали по большому счету всего один хороший момент, когда после удара Павловца головой мяч рикошетом от Артема Милевского угодил в перекладину.

«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 0:2 (Витус, 25, автогол, Лисакович, 67).

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Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 10 очков (5 матчей).

2. БАТЭ — 10 (6).

3. «Торпедо-БелАЗ» — 10 (5).

4. «Витебск» — 10 (5).

5. «Ислочь» — 9 (5).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 7 (5).

13. «Динамо-Брест» — 7 (5).

14. «Славия» — 7 (5).

15. «Смолевичи» — 3 (6).

16. «Белшина» — 2 (5).





Фото: vk.com/fcshakhterby