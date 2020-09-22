Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на половине площадей

По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,155 млн га, что составляет 99,4% запланированной площади. В Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,9% от плана (338,3 тыс. га), Минской – 99,4% (488,9 тыс. га), Могилевской – 98,8% (314,6 тыс. га), Витебской – 98,6% (345,2 тыс. га).Кукуруза в Беларуси убрана с 391,9 тыс. га, что составляет 32,1% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 388 тыс. га (39,7% плана), собрано 9,198 млн т зеленой массы при урожайности 263,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 3,96 тыс. га (1,62% плана), намолочено 21,5 тыс. т.Всего по стране намолочено 8,041 млн т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской – более 1,1 млн т, Витебской – свыше 1 млн т, Гомельской – более 900 тыс. т.Оборачивание лент льна проведено на 34,3 тыс. га (72,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 27,2 тыс. га (57,2% от плана), заготовлено 87,4 тыс. т при средней урожайности 38 ц/га.Кроме того, в Беларуси заготовлено 832,1 тыс. т сена (82,4% от плана), 13,228 млн т сенажа (105%) и 8,083 млн т силоса (42,2%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 67,2% от плана.