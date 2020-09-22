Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на половине площадей

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на половине площадей

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 723,8 тыс. га площадей, что составляет 50% от плана, проинформировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.


По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,155 млн га, что составляет 99,4% запланированной площади. В Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,9% от плана (338,3 тыс. га), Минской – 99,4% (488,9 тыс. га), Могилевской – 98,8% (314,6 тыс. га), Витебской – 98,6% (345,2 тыс. га).

Кукуруза в Беларуси убрана с 391,9 тыс. га, что составляет 32,1% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 388 тыс. га (39,7% плана), собрано 9,198 млн т зеленой массы при урожайности 263,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 3,96 тыс. га (1,62% плана), намолочено 21,5 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,041 млн т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской – более 1,1 млн т, Витебской – свыше 1 млн т, Гомельской – более 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 34,3 тыс. га (72,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 27,2 тыс. га (57,2% от плана), заготовлено 87,4 тыс. т при средней урожайности 38 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 832,1 тыс. т сена (82,4% от плана), 13,228 млн т сенажа (105%) и 8,083 млн т силоса (42,2%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 67,2% от плана.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
"Оскар" этому песику! Каждое расчесывание питомца превращается в драматическую сцену - видео
Пожар в Калифорнии угрожает жителям более тысячи домов
В Китае нашли бронзовый сосуд возрастом около 2 тыс. лет
Волейболисты минского «Строителя» уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов
Футболисты "Краснодара" одолели ПАОК в домашнем матче квалификации ЛЧ
Белорусские футболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы
Хоккеисты "Ак Барса" победили "Авангард" в матче чемпионата КХЛ
МКС изменит орбиту, чтобы уклониться от неопознанного космического объекта
КГК выявил ряд проблем, касающихся работы с обращениями граждан
Гороскоп на 24 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Письма протеста
Нобелевские премии в 2020 году будут вручать онлайн
Общественность инициативно выходит на борьбу с «политическим спамом» на улицах белорусских городов
Любча Новогрудского района станет деревней будущего
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Балкан" в квалификации Лиги чемпионов
В Березинском районе большинство молодых педагогов и после отработки по распределению остаются в сельских школах. В чем секрет закрепляемости?
Прийти в форму без травм поможет фитнес-тренер
На III Европейских играх планируется представить 23 вида спорта
Простые и важные житейские ценности многодетной семьи Каллаур
Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса
Роскосмос для съемок художественного фильма отправит главного героя на МКС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Гитлерюгенд? Вдуть
Елена Темникова сделала стрижку, которую многие сочли неудачной
Прогноз по COVID-19 и подготовка специалистов - Пиневич о задачах для санэпидслужбы
Пьяная многодетная мать набросилась на сотрудницу ИДН в Гомеле
"Академия экспорта" БелТПП соберет более 70 участников
В Витебске в День без автомобиля учили ремонтировать велосипеды
Четыре жителя Могилевской области приговорены к ограничению свободы за выбивание долга
Гон оленей в Национальном парке "Беловежская пуща"
Около Br3 млн направлено на подготовку агрогородка Новка в Витебском районе к "Дажынкам"
Китай выделит $50 млн в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию
Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида душевно мертвых
В Минске наградят волонтеров за доставку медрецептов и продуктов пожилым во время пандемии
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 300 тыс.
В Сморгони жильцы дома решили за свой счет провести его тепловую модернизацию
Китай запустил новый океанографический спутник
Суд вынес приговор по делу о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве
Сайт МВД возобновил работу
Беларусь и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия
Около 20 человек обратились на прямую линию и личный прием граждан к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в Столине
Брестчанин незаконно получил $57,5 тыс. и 5250 евро
В деревне Песочная Буда Гомельского района поминают монахиню Магдалину, которую сельчане считают своей заступницей
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Теория и практика второй волны
На Форуме регионов обсудят молодежные проекты
Пенсионеры все чаще становятся жертвами аферистов
В Слониме задержан мужчина, который снял госфлаг с библиотеки и порезал его
Авторы
СКАНИРУЙТЕ