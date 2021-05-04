Во время интервью АТН Сергей Пархоменко, известный также как SERYOGA, прокомментировал негатив и хейт "светлоликих", который обрушился на него после разговора с Дмитрием Гордоном.
– Они имеют право на любую реакцию. Пусть оставляют дислайк и негативные комментарии, если их это задело. Пусть поживут с этим и подумают. Через время они, возможно, изменят свое мнение. Ведь то, что им не все равно, что их это трогает, и то, что они приглашают меня таким образом на дискуссию, ждут какого-то продолжение, говорит о провокации, – считает артист.
– Я не сто долларов, чтобы всем нравиться, – заключил Сергей Пархоменко.
Видео: Telegram-канал ATN_NEWS
Опубликовано:
1704
Сергей Пархоменко ответил на негатив, обрушившийся на него после интервью с Гордоном
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter