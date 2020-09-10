Александра Саснович (WTA: 106) пробилась в третий раунд турнира из категории International в Стамбуле. Во втором круге этих соревнований с призовым фондом $ 202 500 белоруска обыграла словачку Анну Каролину Шмидлову (WTA: 182) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Поединок растянулся на 2 часа 56 минут.
Архивное фото
В стартовом поединке на турнире Александра Саснович, напомним, одержала сверхволевую победу над Зариной Дияс из Казахстана (WTA: 69) – 3:6, 7:5, 6:1, уйдя со счета 3:6, 2:5 и отыграв по ходу встречи два матчбола. И сегодня третья ракетка Беларуси вновь заставила немало понервничать белорусских болельщиков.
В первом сете дважды отпускала соперницу вперед с брейком (1:3, 2:4). Оба раза восстанавливала статус-кво. Однако на тай-брейке, до которого в результате дошло выяснение отношений, дрогнула – 5:7.
Расстроенная такой развязкой первой партии, Саснович упустила рывок теннисистки из Словакии на старте второго сета – 0:2, что поставило белоруску в крайне затруднительное положение. Но затем, как и в прошлой игре, Александра собралась и стабилизировала свою игру. В результате не только догнала, но и обогнала соперницу в этой партии.
В третьем же сете, который превратился в самый настоящий парад брейков, белоруска закрепила положительный эффект, взяв подачу оппонентки на один раз больше (четыре против трех), что и позволило ей закрыть партию и матч.
Выход в полуфинал турнира Александра Саснович оспорит с кем-то из пары Тереза Мартинцова (WTA: 136, Чехия) – Каролин Гарсия (WTA: 50, Франция). Они свой матч 1/8 финала проведут сегодня несколько позже.
Опубликовано:
968
Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter