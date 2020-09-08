Саснович обыграла Дияс в первом раунде турнира в Стамбуле

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После возобновления WTA-тура Дияс не впечатляет, перед сегодняшней игрой провела два матча – и оба проиграла. Саснович же смотрится неплохо. Да, было неудачное выступление на турнире в Праге, где белоруска не смогла преодолеть квалификацию. Но при этом на крупных соревнованиях в Палермо Александра добралась да четвертьфинала, а на US Open – до 1/16 финала.По всем предстартовым прогнозам, Саснович считалась фаворитом в поединке против Дияс. И по итогам белоруска завоевала путевку во второй круг. Но заставила немало понервничать белорусских любителей тенниса и была буквально на расстоянии вытянутой руки от поражения.Уступив первый сет – 3:6, третья ракетка Беларуси и во второй партии, что называется, «горела» – 2:5. Дияс дважды выходила подавать на матч и имела в восьмом и десятом геймах два матчбола. Однако поставить точку в поединке белоруска, проявившая недюжинные волевые качества, оппонентке не позволила.Фактически загнав себя в угол, Саснович как будто сбросила оковы, заиграла значительно более надежно и разнообразно. И это не замедлило сказаться на счете.Из последних двенадцати геймов белоруска оставила за собой одиннадцать, что вылилось в красивую волевую победу.В 1/8 финала турнира в Стамбуле Саснович встретится с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии (WTA: 182).